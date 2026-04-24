Тази събота предстои един вълнуващ разговор времето на Възродителния процес и за безвремието на Лудогорието
Това е един разговор за времето и за безвремието. За времето на Възродителния процес и за безвремието на Лудогорието. Тя е Емине Садкъ. Живее между Амстердам, София и село Гарван в Делиормана, защото „никога не можеш съвсем да си тръгнеш от мястото, където си прекарал детството“. Детството ѝ преминава в Исперих, младостта ѝ във Велико Търново, а времето ѝ, поне една част от него, в писане. Така в писане по пътя си поема „Керван за гарвани“ – първият ѝ роман. Той е своеобразен разказ за „периферията“ на България и за „периферните“ хора, които я обитават. „Сякаш живеем в паралелни държави. Двайсет и първи век е дошъл само за няколко града в България. В другите кътчета на страната времето е спряло я преди Освобождението, я преди Демокрацията.“
Ако и вие не познавате тази България, ако и вие не сте ходили в Делиормана, ако и вие не сте чували тези истории – този разказ е за вас.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
