Приключения и забавни ситуации, смях и неочаквани обрати очакват зрителите с филмите в съботния следобед по NOVA. От 13.00 ч. бащите отново поемат отговорността, а децата ще се забавляват в комедията “Таткова градина 2”. В продължението на хитовата лента от 2003 година главните роли са поверени на холивудските звезди Куба Гудинг Младши и Пол Рей, чиито герои Чарли и Фил се изправят пред трудната задача да спасят летния лагер на своите деца, летния лагер за деца, който е на прага на финансов крах. За да подобрят управлението на финансите си, както и да озаптят бандата неконтролируеми деца, Чарли и Фил извикват бащата на Чарли – бивш военен. Макар отношенията между баща и син да не са завидни, тримата възрастни са готови да направят всичко за доброто на лагера, а децата няма как да не се забавляват…

По-късно от 15.00 ч. следва хитовата комедия „Норбит“. В лентата Еди Мърфи влиза в ролята на сираче с тежък живот. Като бебе е бил изоставен на стъпалата на китайски ресторант и отгледан от господин Уонг (Еди Мърфи) в сиропиталище, в което среща и първата си детска любов - очарователната Кейт (Танди Нютън). След много години спасителката от детството му, едрата Распутия (Еди Мърфи) го принуждава да се оженят. Животът ще се превърне пълен кошмар за Норбит, а още по-напрегнат ще бъде моментът, в който след дълги години съдбата отново го срещне с голямата любов от детството му – Кейт. Зрителите пред екрана ще се насладят на много комични ситуации и ненадмината актьорска игра на Еди Мърфи, който влиза в ролята на няколко героя: жена с наднормено тегло, възрастен китаец и чернокож мъж от предградията.

Редактор: Боряна Димитрова