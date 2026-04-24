Мат Деймън ще преобърне света на тайните служби в търсене на мъст в екшън-трилъра „Превъзходството на Борн” тази събота от 21.30 ч. по NOVA. Актьорът отново се превъплъщава в героя от романите на Лъдлъм – Джейсън Борн, но сюжетът се отклонява значително от историята в едноименната книга.

Номинираният за две награди „Оскар” сценарист и режисьор Тони Гилрой изгражда в сценария невероятно напрегната фабула, за чиято реализация привлича носителя на БАФТА Пол Грийнграс. В актьорския състав до Мат Деймън блестят и Джоан Алън, Джулия Стайлс и Франка Потенте. В оригиналния сюжет са вплетени преследвания, бягства, гонитби и заговори.

Напрегнатият и развлекателен екшън е продължение на изключителния хит „Самоличността на Борн”. Преследван от откъслечни спомени за миналото си, Джейсън трябва да се пребори с предизвикателствата на международния шпионаж, за да докаже невинността си и да си припомни миналото.

