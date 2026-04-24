Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Кралска рецепта за любов“ на режисьора Мишел Оуеле, която разказва историята на Ема – талантлив пекар от Ню Йорк, която е наета да пече за юбилейното парти на краля и кралицата на Сановия. Тя е убедена, че упоритостта и добрата работа са ключ към сбъдването на най-съкровената й мечта - издаването на готварска книга. При пристигането си в Сановия обаче тя открива, че ще трябва да споделя кухнята с красивия, но непредсказуем принц Оливър, който ще обърка плановете й.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната романтична комедия „Тайни под наем“. Лентата разказва историята на млада жена, която се мести в нов апартамент с надежда за ново начало. Неочаквано тя намира ранена птица, за която започва да се грижи. Това я среща със съсед, страстен любител на природата, който й помага да я спаси. Докато се сближават чрез общата си грижа и любов към животните, между тях се заражда нежна връзка, доказваща, че понякога най-малките жестове водят до най-големите промени.

Редактор: Боряна Димитрова