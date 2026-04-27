Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Късаците от Сопот и семейство Мушмули от Свищов.
Още от първи рунд, Мушмули нападнаха Късаците, като им откраднаха точките. Във втори рунд, Късаците отново разкриваха отговори и този път успяха да запазят точките си, но в трети и четвърти рунд, Мушмули пак успяха да откраднат и оставиха Късаците назад в резултата и без шанс за победа. Точките от пети рунд отидоха при Мушмули, които спечелиха тази битка с 388:22 точки.
В „Бързи пари“ събраха 73 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Мушмули ще посрещнат семейство Шумникови от Монтана.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00ч. по NOVA.
