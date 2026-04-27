В зала „Съединение“ в Регионалния исторически музей в Пловдив беше официално учредена секция „Пловдив“ към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Това е първата регионална секция на дружеството извън столицата и важна стъпка в годината, в която организацията отбелязва своята 30-годишнина.

Създаването на пловдивската секция е знак за развитието и обединението на професионалната общност както на национално, така и на регионално ниво. Новата секция има за цел да насърчи активния диалог между комуникационните специалисти, да подпомогне обмена на знания и добри практики, като повиши активността на ПР специалистите извън столицата. В същото време по-силно да ги приобщи към организацията и даде възможност за професионално развитие и партньорства.

В учредяването се включиха 14 комуникационни специалисти от различни сфери – институции, образователни организации и водещи компании. Гости на събитието бяха Гергана Иванова, председател на УС на БДВО, Калина Петкова и Мариана Петкова, членове на Управителния съвет, както и Иван Янакиев, член на Контролния съвет.

В рамките на събитието Гергана Иванова, връчи на новите членове Етичния кодекс на професионалната общност- символ на ангажимента към високи професионални стандарти.

„Енергията и ангажираността, които виждаме в общността в Пловдив, са напълно в унисон с визията, която следваме като Управителен съвет. Радвам се, че към нашата организация се присъединяват колеги, с които споделяме еднакви професионални ценности - високи стандарти в професията, компетентност, отговорност, честност, независимост, ангажираност и лоялност.“, подчерта Гергана Иванова.

Членовете на новоучредената секция заявиха готовност да работят за развитието на PR общността в региона, като създават възможности за обмен на опит, реализиране на съвместни инициативи и изграждане на професионални партньорства.

В секция „Пловдив“ се включват Боряна Димитрова, Антония Иванова, Анета Русковска, Веселина Балтова, Варта Ехигян, Галина Константинова, Елена Янева, Искра Койчев, Мария Тодорова, Мила Кондова, Миглена Найденова, Таня Костадинова, Полина Станчева и Румен Златарски, като предстои към тях да се присъединят и други специалисти.

Събитието събра представители на различни професионални общности, журналисти, общественици, преподаватели и студенти..

„За Пловдив беше важно да има свое място в професионалната общност на БДВО. В града има силни комуникационни специалисти, които работят в различни сфери, но досега липсваше формат, който да ги събира по-активно около общи теми, стандарти и каузи. Затова и избрахме зала „Съединение“ – не само заради историческата ѝ символика, а и защото създаването на секцията е именно акт на обединяване на хора, опит и професионална енергия“, коментираха членовете на пловдивската секция.

По време на срещата бяха представени и основните инициативи на БДВO, сред които конкурсът за комуникационни постижения „PR Приз 2026“, както и редица предстоящи професионални форуми, обучения и събития.

Редактор: Райна Аврамова