В галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 предстои откриването на първата самостоятелна изложба на Любомира Димитрова – „Fragments of Me“. Експозицията представя серия от 20 платна, създадени като визуален дневник на лични преживявания. Всяка творба е фрагмент – част от един цялостен, но невидим разказ, в който зрителят е поканен да открие собствен смисъл. Изложбата ще продължи до 14 май 2026 г. с вход свободен.

„За мен абстракцията е възможност да превърна невидимите емоции във видими следи върху платното. Картините ми са фрагменти от моменти, в които цветът и жестът водят диалог, по-силен от думите. Каня ви да се впуснете в това пътуване заедно с мен и да откриете своя собствена истина в тези пространства“, споделя самата авторка.

„Fragments of Me“ представя моменти, които трудно могат да бъдат изказани с думи – спонтанни, понякога хаотични, понякога тихи части от едно цяло. Творбите не търсят конкретен образ, а усещане и пространство, в което зрителят да открие неочаквани пластове от собствената си емоционалност.

Любомира Димитрова рисува от ранна възраст, преминавайки през фигуративната и пейзажна живопис, преди да открие абстракцията като свое най-съкровено изразно средство. В първия си самостоятелен проект тя изследва вътрешни състояния и емоционални процеси чрез свободен жест, наслояване на цветове и интуитивна композиция. Творбите ѝ балансират между импулс и тишина, създавайки усещане за динамика и същевременно за вътрешен покой.

Художничката използва разнообразие от техники – в експозицията са включени платна, изпълнени изцяло с маслени бои, такива, създадени с акрил, както и творби в смесена техника.

