Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS

Във вторник в „Твоят ден” ще видите: 

Издръжката на живот у нас достигна 818 евро на човек според КНСБ. Какви са механизмите за пресичане на необоснованото поскъпване на цените и увеличаване на доходите?

Иран предлага сделка за отваряне на Ормузкия проток срещу отлагане на разговорите за ядрената програма. В задънена улица ли са преговорите и какви са вариантите? 

Пластмасовите бутилки и кенчета стават платени. Къде и как ще става връщането на опаковките? 

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS. 

Редактор: Ивета Костадинова

