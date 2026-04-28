В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Анна Димитрова от София.

Анна започна своята игра с кутия номер 12. Банкерът предложи първоначална оферта от 1500 €, която тя отказа, а след като остави само 10 000 € от големите суми, той намали офертите си на 750 € и 499 €. Когато в последните три кутии ѝ останаха 1 €, 200 € и 10 000 €, Анна решително отказа и офертата от 900 €, а след това отстрани кутията с 200 €. С 1 € в едната кутия и 10 000 € в другата, Анна достигна до финалното решение и най-добрата оферта до момента от 3100 €. Този път тя реши да не рискува и прие сигурната сума, а когато в своята кутия откри 1 €, разбра, че е изборът ѝ е бил правилен. Анна изигра своята игра смело и накрая победи Банкера, като му продаде своята кутия с 1 € за печалба от 3100 €, с които завърши своето участие в „Сделка или не“.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова