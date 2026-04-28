Тази вечер с официалната премиера на пълнометражния документалния филм „Неравноделната душа“, своя дебют като режисьор направи София Стойчева. Филмът е вдъхновен от поредица репортажи за Новините на NOVA и обединява историите на хора от страни като Швейцария, САЩ, Германия и Япония. Без да имат български корени, те са превърнали фолклора ни в своя съдба. „Неравноделната душа“, е отличен на Родопи филм фест. Филмът ще бъде по кината от 1 май.

„Неровноделната душа" е филм, който започна като репортаж в Новините на NOVA, прерасна в серия репортажи в темата на NOVA и беше ясно, че трябва да бъде превърнат в филм. Това не е филм за фолклора, а за човека, намерил себе си в него. Направил връзка между тези традиции, едновремешните традиции и съвременността, и намерил начин да запази този фолклор, да го пренесе в далечните държави, където тези хора са пренесли и частица от неравноделната българска душа“, сподели режисьорката София Стойчева.

