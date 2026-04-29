В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Маринела Христова от Плевен.

Маринела излезе с кутия номер 6, която смени още с първата оферта за кутия номер 8. Откри в номер 6 сумата от 1500 € и надявайки се размяната да ѝ донесе по-висока печалба, отхвърли следващите оферти на Банкера от 750 €, 500 € и 450 €. Но в последните две кутии, остана с чаша и 7500 €. Вярвайки в своя избор, Маринела отказа офертата от 1200 €, а на финала разбра, че в кутията, която е взела се крие чашата. Рискувайки до края, тя пропусна възможността за печалба и не успя да победи Банкера, който запази парите си за следващия играч, който ще застане срещу него за 50 000 €.

