Дуейн Джонсън - Скалата подема безмилостна вендета в експлозивния екшън-трилър "Безпощадно" този петък вечер от 21.30 ч. по NOVA. Лентата бележи завръщането на режисьора Джордж Тилмън-младши в изпълнения с напрежение жанр 10 години след реализацията на емблематичната му творба "Мъже на честта". Той поверява ролите на истинска актьорско съзвездие, сред което блестят имена като Оливър Джаксън-Коен, Том Беринджър, Карла Гуджино и Били Боб Торнтън.

Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на Шофьорът – бивш измамник, който след 10 години в затвора е готов на всичко, за да отмъсти за убийството на брат си, който загива по време на неуспешен банков обир. След като вече е свободен човек, със смъртоносен списък в ръка, той е напът да осъществи мисията си в компанията на двама мъже, които са на негова страна – ченгето-ветеран (Били Боб Торнтън) и младият егоцентричен убиец (Оливър Джаксън-Коен).

