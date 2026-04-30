В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Валенция Цекова от София.

Валенция започна своята игра с кутия номер 16. Първата оферта от 1333 € отказа, както и смяна на кутиите. В средата на играта беше отстранила всички по-големи суми и най-високата, за която ѝ остана да играе беше 2500 €. Въпреки това, тя отказа и предложенията на Банкера от 500 € и 456 €. На финала реши да смени номер 5 за номер 13, а в последните две кутии се криеха 1 € и 500 €. За съжаление, в своята кутия, Валенция откри само 1 €, но тя прие скромната печалба с усмивка и напуска „Сделка или не“ с монета за късмет и много емоции от своята игра.

