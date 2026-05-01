Документалното риалити "Съдби на кръстопът" днес от 17.00 ч. разказва за 45-годишен мъж, който губи паметта си след сериозен инцидент.

След като излиза от кома, Емил Бонев не разпознава дори собственото си семейство. Заради амнезията той не може да изпълнява професионалните си задължения. Заслугата за спасяването на семейния бизнес е на съпругата му, с която са имали проблеми. Двамата се преоткриват и той отново се влюбва в жена си.

Но семейното щастие не трае дълго! След като наемат домашна помощница, която да помага в домакинството и в гледането на двете деца, докато майката е поела ангажиментите на мъжа си, се разкриват тайни, които са на път да сгорчат ежедневието на всички. Оказва се, че бащата е имал връзка с гледачката, която започва да го преследва и да го иска само за себе си. Дали Емил ще съумее да запази семейното огнище или ще изостави жена си и децата си? Дали домашната помощница ще открадне отново сърцето на бащата или ще бъде преследвана от закона, за нарушаване личното пространство и спокойствие на едно щастливо семейство?

Може ли да се изтрият неудобните спомени?

Отговорите очаквайте в епизода на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

