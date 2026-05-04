В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Ренета Баева от Стара Загора.

Ренета излезе за своята игра с кутия номер 22, с която остана до финала. Тя премина през изкушенията на Банкера от 1400 €, 1200 € и 1000 €, а към края ѝ бяха останали само 50 000 € от големите суми. Въпреки това, тя отказа и офертата от 800 €, надявайки се те да останат до края. За съжаление отвори кутията с голямата сума и остана с 1 €, 50 € и 500 €, в последните три кутии. Реши да приеме предложението от 300 € и това се оказа правилен избор, защото в своята кутия откри едва 1 €. Ренета игра смело, постъпи разумно, като взе сигурна сума и си тръгва от „Сделка или не“ не с монета, а с печалба от 300 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова