На 10 май в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Dimmu Borgir, Korn, Airbourne и Europe.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Peter Tagtgren (Hypocrisy) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Brainstorm за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Agnostic Front и репортаж от американския фестивал “Dia De Los Deftones”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Three Days Grace, ще видят как Judas Priest правят кавър на Black Sabbath, класическата песен ще бъде нa Riot, в “Exotic“ ще бъдат представени The Unholy, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Queensryche в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Metallica, Armored Saint, Khemmis, Gus G & Matt Barlow, Everlast и Blinded Through The Seasons също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 10 май, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 15 май от 00:30 ч. по DIEMA.

Редактор: Боряна Димитрова