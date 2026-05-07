Тази събота в предаването ще разкажем историята на едни гласоподаватели в България – без зрение, без лекарства, без помощи и без работа
В дома на Маргарита и дъщеря й Криси в село Росен бедността е пропила дори стените, като упорит мухъл. Често няма храна, няма топла вода, дърва се намират спорадично. Този път ще ви разкажем как оцеляват едни гласоподаватели в България – без зрение, без лекарства, без помощи и без работа. Искаме да покажем тази история не за да ви натъжим или объркаме в и без това сбърканата наша действителност, а за да провокираме размисли за отнетите шансове – тези, които населеното място, населението, здравната система, пък и образователната такава отнемат. Възможен или е изход от срутената къща?
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
