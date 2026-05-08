Американската звезда Моника Потър се опитва да се справи с романтичните си неволи в комедията „Лудо влюбена” в събота от 13.00 ч. по NOVA.

Зрителите ще видят актрисата в ролята на Аманда Пиърс – момиче от Айова, което работи като реставратор на ренесансови картини в нюйоркския музей Метрополитан. Тя обича работата си, но не ѝ върви в любовта. Аманда прекратява поредната си връзка, след като заварва гаджето си с манекенка в леглото. Решава да живее в апартамент с четири глупави, но симпатични супермодели. Новите ѝ съквартирантки са твърдо решени да ѝ помогнат да намери мъжа на живота си, като благодарение на тях Аманда се запознава с красивия Джим Уинстън, който живее в отсрещната сграда. Влюбва се в него, но скоро вижда през прозореца как Джим извършва хладнокръвно убийство. Аманда и четирите ѝ съкварирантки решават да разследват какво всъщност се е случило.

