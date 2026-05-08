Филмът разказва историята на амбициозна млада жена на име Джилиън, която се опитва да пробие в света на технологичните стартъпи. Когато получава възможност да разработи иновативен проект, тя е изпратена временно извън града, за да се фокусира върху идеята си.

По същото време неочаквано наследява стара семейна хижа в живописен планински район. Там тя среща своя бъдещ бизнес партньор Лиам – чаровен, но напълно различен като характер мъж, който има по-практичен и земен поглед към живота.

Докато работят заедно по проекта си в уединението на хижата, двамата първоначално влизат в спорове заради различията си, но постепенно осъзнават, че всъщност се допълват. Хижата се превръща не само в място за работа, но и в пространство, където Джилиън преосмисля приоритетите си. Кое ще надделее – кариерното развитие, корените или възможността за любов?

Не пропускайте романтичната лента, дело на режисьора Тим Круз тази неделя от 14.15 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова