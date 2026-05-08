Анджелина Джоли и Джеймс Макавой са наемни убийци със свръхестествени способности във фентъзи екшън-трилъра "Неуловим" тази неделя от 21.30 ч. по NOVA. Лентата е първият холивудски филм на Тимур Бекмамбетов, който спечели огромна популярност с фентъзи епосите "Дневна стража" и "Нощна стража". В "Неуловим" режисьорът също разказва история за хора с необикновени способности, които са обединени в тайно общество.

Уесли Гибсън (Джеймс Макавой) е хипохондрик и канцеларски плъх, чийто спокоен живот се е превърнал в рутинна мъгла от убийствена скука. Шефът му постоянно го унижава, а приятелката му редовно му слага рога. Но след като открива, че бащата, когото никога не е познавал, е бил убит жестоко, скучният Уес бива привлечен в тайно общество на наемни убийци, известно като Братството. Много скоро той се превръща в хладнокръвен убиец, който ликвидира лошите с изненадваща лекота, но започва да подозира, че мъдрите му учители (Анджелина Джоли и Морган Фрийман) не са справедливите борци с престъпността, за които се представят...

