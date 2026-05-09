„Документалният филм „Неравноделната душа“ е необичаен поглед към българския фолклор – не отвътре, а през очите на хора, които нямат нищо общо с България по произход, но са избрали да я носят в сърцето си“ – това пише журналистът Даниел Димитров за филма.

Лентата разказва личните истории на чужденци,превърнали интереса си към нашия фолклор в своя страст и начин на живот. Сърцето им заиграва всеки път, когато се хванат на хорото, когато запеят българска народна песен или засвирят сложните неравноделни ритми. В своите далечни държави са пренесли не само фолклорната ни традиция, но и частица от неравноделната българска душа.

„Неравноделната душа“ е пълнометражен документален дебют на София Стойчева – сценарист и режисьор на филма. Продуцент е Мартичка Божилова – Агитпроп с подкрепата на Национален филмов център и Столична програма „Култура“ - Мобилност. Носител е на Наградата за най-добър български пълнометражен документален филм на Международния фестивал „Родопи филм фест“ през 2025 година.

Все още може да гледате филма на голям екран.

В София прожекциите са в кино G8: на 9 май, събота, от 22:15, на 11 май, понеделник, от 17:30 часа (специална прожекция с участието на режисьора на филма) и на 14 май, четвъртък, от 12:00 часа.

На 12 май, вторник, от 18:00 часа в Кино „Одеон“ също ще има специална прожекция с участието на част от екипа на филма.

Гледайте „Неравноделната душа“ и във Фестивален и конгресен център – Варна само на две дати: 9 май, събота, от 15:00 часа и на 10 май, неделя, от 18:30 часа.

Не пропускайте филма и в Търговище в Кино „Ларго“ на 12 май, вторник, от 14:30 часа.

