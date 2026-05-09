Пред любознателните погледи на децата в „Музейко“ Ники Василковски представи по увлекателен начин професията на журналиста, разказа как се създават новините, как се проверява информация и как се предават важните истории.

Какво носят в раницата си репортерите, чиито работен ден често може да започне с отразяване на хубава новина и да завърши с бедствие. Това разказва в инициативата на „Музейко“ „Професия под лупа“ журналистът и водещ на прогнозата за времето Ники Василковски. Децата успяха да влязат в ролята на синоптици и самите те да представят, заснемат и монтират прогнозата за времето.

„Тук в „Музейко“ децата имаха шанса да се докоснат до нашата професия. Това, което им беше най-интересно беше да се пробват да влязат в нашите обувки. Да представят, в моя случай, прогнозата за времето. На екрана, с картата, с температурите – да видят как се случват нещата. Да почувстват тръпката и притеснението. Интересно беше“, споделя Ники Василковски.

