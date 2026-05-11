В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Пламен Бозов от Смядово.

Пламен започна играта си с кутия номер 11. Той отказа оферти от 1800 €, 1000 € и смяна на кутиите, но в средата на играта остана само с една по-висока сума – 5000 €. Въпреки това отхвърли и предложението на Банкера за сигурна сума от 500 €, а след това реши да смени кутията си с номер 24. Бяха му останали три неразкрити кутии с чаша, 100 € и 750 €. За съжаление откри най-високата от тях в кутия 11. Чаша или 100 € бяха останалите варианти за кутия 24 и той реши отново да смени с последната кутия срещу него, номер 23. Тази последна размяна му донесе чаша, която откри вътре. Пламен не успя да спечели парична награда и си тръгва със златна чаша, а Банкера очаква следващия играч, който ще опита да вземе голямата печалба.

