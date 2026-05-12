В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Манол Лулчев от София.

Манол излезе за своята игра с кутия номер 19. Той отказа първите оферти от 1800 €, 1300 € и 1500 €, но му останаха само 5000 € от по-високите суми и Банкерът намали следващите си оферти на 600 € и 700 €. Въпреки това, Манол отказа и тях, а когато остана с три неразкрити кутии с 25 €, 1500 € и 5000 €, отхвърли и офертата от 1000 €. На финала, в последните две кутии, той остави 25 € и 5000 €, а офертата от 1333 € го изкуши да продаде кутията си и да вземе сигурна сума. Разбра, че е направил най-правилният избор, когато в кутията си откри само 25 € и с победа над Банкера и печалба от 1333 €, Манол завърши своето участие в „Сделка или не“.

Редактор: Райна Аврамова