В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Ангелина Малинова от Гоце Делчев.

Ангелина започна играта си с кутия номер 22. Тя отказа първата оферта от 1800 €, а след това реши да смени кутията си с номер 1. В кутия 22 откри едва 25 €, но въпреки това не беше убедена, че новата ѝ кутия крие голяма сума и прие следващата оферта на Банкера от 2000 €. Решението ѝ изненада всички, тъй като в играта все още оставаха пет суми, по-високи от приетата оферта. След това играта поднесе на Ангелина изненада, която тя не очакваше. Макар че една след друга отпадаха големите суми, 20 000 € светеха на таблото до самия край. Те останаха и в последните две кутии заедно с 2 €, а Банкерът предложи оферта от 6969 €. Най-голямата изненада дойде на финала, когато Ангелина откри, че именно в нейната кутия са били впечатляващите 20 000 €. Въпреки пропуснатата възможност за по-голяма печалба, Ангелина прие развоя на играта с усмивка и си тръгна от „Сделка или не“ с 2000 € и едно незабравимо участие.

Редактор: Райна Аврамова