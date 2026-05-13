В епизода на "Кошмари в кухнята" този петък вечер Шеф Манчев ще окаже помощ на собствениците на крайпътния ресторант Дървената къща – „Стражата“ край Кюстендил.

Взискателният собственик Николай е оставил управлението на бизнеса на дъщеря си Антонина, но не пропуска да ѝ посочи грешките, които допуска. Комуникацията между баща и дъщеря е невъзможна, а майката и персоналът на ресторанта се оказват по средата.

Николай е успял да построи една малка Швейцаря край пътя със собствена конеферма, кравеферма и производството на продукти с уникален вкус. Кой обаче ще поеме развитието и управлението на бизнеса, който бащата е изградил от нулата?

До какви психологически похвати ще се наложи да прибегне шеф Манчев и ще се увенчаят ли с успех усилията му да върне хармонията в ресторанта и семейството?

