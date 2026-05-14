Детективът с обсесивно-компулсивно разстройство Ейдриън Монк се завръща за един последен и много важен случай, в който е замесена заварената му дъщеря Моли. Тя е журналист и се подготвя за сватбата си.

След години извън службата, гениалният, но обсебен от реда пенсиониран детектив от Сан Франциско, детектив Ейдриън Монк е на ръба на отчаянието. Загубил е сделка за книга за кариерата си, с чиито приходи е планирал да финансира сватбата на доведената си дъщеря Моли. Потънал е в депресия, но се налага да се събере и включи в разследване на привидно случаен инцидент при бънджи скок, при който загива годеника на дъщеря му. Събирай стария екип от популярния сериал - бившата асистентка Натали Тийгър и бившия му колега Ранди, който е станал шеф на полицията, ексцентричният детектив започва разследване, подозирайки, че инцидента не е случаен.

Филмът завръща зрителите в света на популярния детектив, като е запазил духа на оригиналния сериал, но добавяйки нови нюанси към познатите персонажи. Ейдриън Монк, блестящо изигран от Тони Шалуб, е по-мрачен и уязвим, като трудно се справя със стареенето и промените в света около него. Лентата се развива днанадесет години след финала на сериала и ще покаже неочаквани обрати и хитроумни загадки.

Монк трябва да преодолее страховете и натрапчивите си навици, за да разкрие истината. "Последният случай на г-н Монк: Филмът" предлага емоционален и напрегнат финал на обичаната история, в който умът на Монк отново е най-силното му оръжие. Достоен завършек на историята на един от най-запомнящите се телевизионни детективи.

Не пропускайте криминалната комедия "Последният случай на г-н Монк: Филмът" с популярния Тони Шалуб този петък вечер от 21.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова