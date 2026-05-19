След историческия успех на DARA на конкурса „Евровизия“ е важно да обърнем поглед към експертите, които разбират от комуникации. Те са ни необходими, за да се изправим с комуникацията пред света. В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS гости са Гергана Иванова, председател на Българското дружество за връзки с обществеността и Екатерина Анчева, член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността, които разказват повече за конкурса PR Приз 2026 и за промените, настъпили в тенденциите при ПР-а.

Според гостите в студиото DARA е донесла подарък на страната ни и е важно той да бъде оползотворен възможно най-добре за имиджа да България. ПР обществеността има задължението да направи този успех да изгрее и да се види и чуе за България. ПР обществеността е готова да помогне и да застане плътно до Министерството на културата и Министерството на туризма, като предостави експертиза и организация.

„Добра тенденция е, че целият комуникационен бранш се обединява и се говори за комуникационен клъстър. Това са общо 4 организации – Организацията на комуникационните агенции БАКА, двете ПР асоциации и дигиталната такава“, заяви своята готовност за подкрепа Гергана Иванова.

„В нашия бранш има готовност и познание, но освен тях ПР навигаторът е нашето проучване за нагласите на ПР експертите. В последното му издание 70% от професионалистите са на мнение, че събитията са водещ инструмент за предаване на послания. Затова не можем да си позволим да пропуснем възможността, дадена ни от DARA, за послание, че България може“, разказва повече за стратегическата цел на ПР обществеността.

Мнението на Председателят на Българското дружество за връзки с обществеността е, че няма проблем с отразяване на събитието „Евровизия“. Има генерален проблем с комуникацията и по точно с това, което държавата успява да комуникира навън и вътре в страната. Има много работа, която може да бъде подобрена в тази посока и особено работа с ПР-ите на институциите.

Тази година е юбилейна за БДВО – 30 години. Затова и изданието на PR Приз 2026 е по-специално. Конкурсът се проведе в два етапа. Първият е оценка на подадените кандидатури, а вторият са публичните презентации пред жури и публика. Конкурсът се проведе на 16 и 17 май, а финалната права е на 27 май. Церемонията по награждаването ще е от 17 ч., но ще е предшествана от уникален формат. Това ще са разговори, в които ще се събере есенцията на гласа на обществеността.

„Конкурсът е един от най-старите в областта на комуникациите и уникалното е, че тази година събрахме бивши председатели на дружеството. На живо през уикенда бяха представени 83 проекта – ревю на всичко правено в ПР-а през годината“, дава повече детайли за PR Приз 2026 Гергана Иванова.

„Докладът ни ПР Навигатор показа, че не е важно да работим за широка аудитория, а да изграждаме връзки чрез общностите и то целенасочена. Другият извод е, че трябва да умеем да използваме изкуствения интелект в нашата работа. Той не застрашава нашата професия, защото когато в ПР дейността ти се освободи време, ПР експертът го запълва с нещо ново. Той е приятел и по скоро инструмент. ПР професията е всеобхватна и непрекъснато се развива“, разкрива повече за ПР навигаторът Екатерина Анчева.

Редактор: Райна Аврамова