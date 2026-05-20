"Кошмари в кухнята" ще отведе зрителите в Девин, красиво градче със 7000 души население и много туристи. Там ще се събудят не от звън на чанове, а от сблъсъка с готвач със златни ръце и железен нрав. Как любовта към българската кухня променя географията, зрителите ще видят в епизода на "Кошмари в кухнята".

Бившият професионален състезател по борба и настоящ собственик на механа “Юруците” Жан Юруков носи френско име и автентична родопска фамилия. Във вените му тече кръвта на планинско скотовъдско племе – юруците, от които генетично е наследил любовта към добрата храна.

След като в далечната 1990 година бившият борец решава, че мястото му вече не е в спорта, той започва нова борба да осъществи мечтата си – малко семейно заведение за автентична национална и родопска кухня. Така се ражда механа “Юруците”, в която менюто и правилата се определят еднолично, а семейството има помощни функции.

Времената се променят, но Жан и “Юруците” - не. Храната продължава да е вкусна, но интериорът се нуждае от освежаване, а кухненското оборудване е на преклонна възраст. Жан и неговата колежка Жана са замръзнали във времето, въпреки че и двамата всеки ден се потят в кухнята на механата.

Ще успее ли скандалната поръчка на шеф Манчев да отвори очите на Жан за ударни промени?

