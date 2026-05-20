Новото предаване „SOS Разтребители“ спечели вниманието на зрителите
Веднага след забележителния финал на формата „Като две капки вода“, който отбеляза рекорден сезон, NOVA стартира лятната си програмна схема. Снощи медията представи премиерното за телевизионния ефир предаване – „SOS Разтребители“, в което водещият Даниел Бачорски заедно със своя супер екип от разтребители преминава през тежки предизвикателства в почистването и помогна на хора, готови да променят живота си. Според официалните пийпълметрични данни, предаването е гледано от всеки трети зрител в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от над 35%, „SOS Разтребители“ е далеч пред конкуренцията в телевизионния ефир.
Официалните данни показват, че отчетеният аудиторен дял на първия епизод на новото предаване е с над 80% по-висок спрямо регистрираното от втората телевизия в класацията по същото време.
Екипът на “SOS Разтребители“ тази вечер от 20:00 ч. ще се сблъска с предизвикателство, което ще постави способностите им на изпитание. Следват още две премиерни заглавия в ефира на NOVA – забавното предаване Smart Face, което започва утре вечер в 20:00 ч., а от 27 май героите на Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова ще се впуснат в разследването на криминална загадка в сериала „Дъждът оставя следи“.Редактор: Райна Аврамова
