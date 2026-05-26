Най-новият сериал „Дъждът оставя следи“ започва утре в 21.00 ч. в ефира на NOVA. Зрителите могат да го гледат всяка сряда и всеки четвъртък. Поредицата обещава да разкаже история за мрачните ни спомени от близкото ни минало, а в главните роли влизат Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова. Повече за криминалния сериал разказва репортерът на NOVA Виктория Бочевска, която предава директно от червения килим, по който минаха актьорите и екипа от поредицата. Броени минути преди пред премиерата на първия епизод на „Дъждът оставя следи“. Сериалът е криминална поредица от 6 епизода по романа на Александър Чобанов.

Герасим Георгиев -Геро и Христина Джурова влизат в ролите на разследващи полицаи, сблъскващи се със загадъчно престъпление в Рилския манастир. Случаят излиза извън пределите на престъплението и те се налага да се изправят срещу собственото си минало. В кино залата са главните актьори, голяма част от екипа и много гости. Очакванията са големи от история, която със сигурност е остави следа.

Разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA.

