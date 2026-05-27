Нови неочаквани срещи, любопитни въпроси и забавни моменти очакват зрителите на Smart Face този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA. В следващите два епизода на най-новата телевизионна игра водещият Николаос Цитиридис ще изпита прозорливостта и преценката на случайни минувачи по улиците на София.

Участниците ще трябва да направят най-важния избор - не да дадат верния отговор сами, а да преценят кой непознат около тях би се справил най-добре с конкретен въпрос или специално предизвикателство. Всяко правилно решение ги приближава до голямата награда от 10 000€, а всяка грешка слага край на играта.

В двата епизода тази седмица в “Звездния рунд” на Smart Face Павел Николов и Даниел Петканов ще премерят сили срещу най-добре представилия се играч от улицата. Победител ще стане този, който първи отбележи две точки. Ако звездният участник триумфира, спечелената сума ще бъде дарена за благотворителност.

Кой е истинският баща на Люк Скайуокър? Какво означава USB? Не пропускайте да разберете в новите епизоди на Smart Face в четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова