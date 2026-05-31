Над 5000 души потърсиха вдъхновение и нови възможности, както и среща с едни от най-успешните българи по време на форума „България на пет океана“, организиран от Bulgaria Wants You. Какво са уроците зад успеха и накъде да тръгнат младите хора, които тепърва започват своя път, разказва Катерина Грънчарова.

„За мен е много важно, когато сме несигурни, точно тогава да се изправяме и да правим нещата от които ни е страх. Аз имам много дни в които хич не ми се занимава с нищо и на пук го правя, за да се предизвикам. Защото когато се предизвикаш, тогава само израстваш", каза победителката в "Евровизия" DARA.

„Такива способности каквито имаме ние българите, рядко има. Такива възможности, каквито ни дава тази държава, колкото да е малка и клета, както я наричаме всички, почти ги няма в света. Всъщност ние сме европейци и сме много развити. След като аз успях, значи всеки може", категоричен е Даниел Бачорски.

Успехът изглежда различно за всеки, но според хората, които вече са извървели този път, най-важната стъпка е да повярваш, че можеш. Възможностите често са по-близо отколкото си мислим.

„Трябва да знаете, че България има нужда от вас. Имах късмет, че с почти нищо, успях да направя нещо огромно, затова е важно да знаете, че има възможности в България“, каза италианският кулинар Лео Бианки.

„Много хора не вярват, че в България могат да се реализират, но от моя гледна точка специално в музикалния бизнес в България могат да се реализират в пъти по лесно от колкото в друга държава. Ако сте талантливи, ако музиката ви е важна, не се колебайте да стъпите тук и да се опитата да се реализирате у нас", призова музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Независимо дали става дума за музика, бизнес или предприемачество, успехът започва с първата крачка.

„В нашето днк има повече иновация от колкото в днк на много други и ние трябва да започнем от там. Иначе България е едно от най-прекрасните места за живеене на света, казва ви го човек който е пътува 200 дни в годината. България е място, в което нищо не може да ме спре да правя бизнес, защото той е изцяло дигитален. Взели сме Златен медал на световната олимпиада по философия – науката за човека в ерата на изкуствения интелект. Светът оценява българин за това. Това сякаш българите го забравят. Аз вървя с гордо вдигната глава по света и го разказвам на всички. Ако видиш българин е голям късмет – пипни го и говори с него", сподели опита си предприемачът, инвеститор и основател на Webit Пламен Русев.

А най-важното послание дойде от младите хора, заради които съществува форума.

„Бих искал да съм писател в България. Тук има много талантливо хора и България има нужда от нас“ сподели мечтата си Александър Бачет.

