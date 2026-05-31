Репортерът на NOVA Юлиан Стоянов се среща на мястото на събитието с Галя Щърбева и разказва за интересните срещи и предложения от занаятчиите. Освен всички пресни и здравословни продукти, които се предлагат на занаятчийския базар, на място се точи и баница. Вики, която е участвала в предаването „Да хванеш гората“ преди години е била счетоводител, но в момента се занимава с печене на баници.

На базара гостите могат да опитат всякакви плодови коктейли, но организаторите са помислили и за децата. Създадени са работилници, в които най-малките могат да рисуват върху торбички или да създават ключодържатели.

„На базара могат да опитат занаятчийски сладолед с мандражийско мляко. Родителите могат освен да си напазаруват, да направят подарък на децата си от специален щанд на дизайнерката Диана Дачко. Тя създава прекрасни неща със смисъл да деца“, разказва Галя Щърбева.

Занаятчийският базар на „Да хванеш гората“ се намира в градината на хотел „Хилтън“ и е отворен за посетители до 17.00 ч.

