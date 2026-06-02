На 9 юни 2026 г. от 18:30 ч. във Vivacom Art Hall Оборище 5 ще бъде открита самостоятелната изложба „Отвъд повърхността“ на художничката Елена Павлова. Експозицията представя 21 творби, посветени на темите за създаването, разрушаването и непрекъснатата трансформация на формата.

„Отвъд повърхността“ разглежда платното като живо пространство, в което пластовете се натрупват, разкриват, разместват и заличават. Изложбата поставя въпроси за това какво остава отвъд видимото и кои сме ние, когато личните и социалните пластове бъдат премахнати, разрушени или интегрирани.

В своите картини Елена Павлова експериментира с различни материали, текстури и повърхности. Творческият процес преминава през три основни етапа – наслояване, деструкция и повторно изграждане. Чрез разнообразни техники и инструменти художничката влиза в директен диалог с материята, в който контролът и случайността съществуват едновременно. Част от композициите й възникват в динамично взаимодействие между движение, материал и жест. В други творби процесът изисква силен физически натиск, при който самото тяло се превръща в инструмент на въздействие.

Елена Павлова е визуален артист, чиято практика изследва процесите на трансформация чрез работа с материали, текстури и наслагвания. В работата си тя съчетава интуитивен подход, експериментални техники и взаимодействие между контрол и случайност.

Интересът ѝ е насочен към вътрешните емоционални и психологически процеси и начина, по който те се проявяват чрез движение, материал и жест. Практиката ѝ е свързана и с развитието ѝ в областта на арттерапията, което допълнително влияе върху изследването на процеса и преживяването в нейните творби. До момента Елена Павлова е участвала в изложба за млади автори, гр. Бургас (2022 г. и 2023 г.) и изложба „21/21“, гр. София през 2023 г.

Изложбата може да бъде разгледана в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 от 9 юни до 20 юни, с вход свободен.

Редактор: Боряна Димитрова