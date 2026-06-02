Единият избира изкуствени гърди пред плочки. Другият отказва да избира между “Като две капки вода” и “Пееш или лъжеш”. И точно затова новият блиц с Иво Димчев и Виктор е толкова забавен. Двамата участници от Сезона-Слънце се изправят пред поредица от неочаквани дилеми и доказват, че най-интересните отговори често са първите, които ти хрумнат.

Иво Димчев отговаря с характерния си хумор още от самото начало. На въпроса дали предпочита образ с плочки или с изкуствени гърди, той избира второто без секунда колебание. Черно-бял или цветен образ? “Черно-бял, че излизам по-симпатичен”. А когато трябва да избира между НАТФИЗ и “Като две капки вода”, решението е чисто практично: “Капките, че е по-кратко!”.

При Виктор изборите изглеждат по-лесни, но само на пръв поглед. Между “Капките” и “Пееш или лъжеш” той отказва да постави едното над другото: “И двете!” - категоричен е той. Още по-изненадващо е, че предпочита сложната хореография пред статичния образ. А на въпроса коя е най-силната емоция, която е изпитал по време на сезона, отговорът му е кратък и напълно искрен: “Любовта”.

Кого би имитирал Виктор с по-голямо удоволствие - участник или член на журито? И какъв реквизит би си взел от шоуто Иво Димчев? Отговорите са в новия блиц от поредицата “Иво Димчев VS Виктор | Schweppes пита - Капките отговарят”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова