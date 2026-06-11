KINO NOVA спечели изключителен международен успех и отличие в оспорвана конкуренция с едни от най-големите медийни компании и бе наградена за новата си визуална идентичност. Повече за престижната европейска награда разказва заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс.

„Зад наградите GEMA AWARDS EUROPE всъщност стои Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Това е компания, която организира в световен мащаб маркетингови награди в света на медиите или онлайн игрите. Това е много престижно събитие и Нова Броудкастинг Груп спечели с участието си с една от кампаниите се за KINO NOVA – за ребрандирането на канала в категория идентичност. То е направено в и с ресурса на компанията от нашия екип. Създадени са кратки видеа, които прекъсват за кратко програмата, но в същото време представят характера и ценностите на канала. Успяхме да се наредим сред най-големите международни телевизии“, споделя Милена Александрова-Алекс.

Тя разкрива, че с новата идентичност филмовият канал прави трибют към най-добрите и известни филми, а също така и към най-красивите сцени, които някога са пленявали погледа на зрителите. Не е необходимо сцените да се разпознават, а по-скоро да носят усещането за стил и красота.

„Обърнахме се към режисьора Георги Манов от „Clamer Production Studio“, които има фотографско око. Заедно с оператора Краси Андонов те успяха да оформят красивата идея, която спечели Сребърното отличие на престижния конкурс“, допълни тя.

Редактор: Райна Аврамова