В „Социална мрежа” на 3 юли от 15:20 ч. очаквайте:

След поредния инцидент с воден атракцион: Защо въпреки мерките произшествията с развлекателни съоръжения продължават и кои са пропуските в контрола?

По професия оператор, по призвание – певец: Талантливият ни колега Цветелин Наков с откровен разказ за страстта си към музиката. Но ще паднат ли маските, когато влезем във фитнеса? В рубриката „Предизвиквам те...“ с Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева