Холивудските звезди Дженифър Анистън и Джерард Бътлър ще покорят ефира тази вечер с много смях и добро настроение в романтичната комедия “Отстреляй бившата” от 20.00 ч. по NOVA. Във филма двамата актьори са бивши съпрузи, които след раздялатаси, не спират да си погаждат различни номера, докато в крайна сметка разбират, че са попаднали в гонитба за живота си.

Героят на Бътлър – Майло Бойд е ловец на глави и получава работата на живота си – да намери и върне в съда бившата си съпруга. Репортерката Никол Хърли обаче му казва, че е по следите на убийство и Майло разбира, задачата му никак не е лесна. Да спасят кожата си се оказва доста по-трудно от даването на брачните обети за любов и вярност.

Не пропускайте развръзката в романтичната комедия “Отстреляй бившата” от 20.00 ч. тази събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова