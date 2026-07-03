Романтичният неделен киноследобед ще стартира с лентата „Изборът на принца", която разказва историята на брокерката Ерин Клоуз. Когато красивото крайбрежно градче Шоу Бей е застрашено от мащабно търговско преустройство, тя ще направи всичко по силите си, за да го спаси. За целта обаче ще трябва да намери богат купувач на имота. Насочва се към чаровния Тео Джонсън, но той се оказва прекалено потаен и отказва да дава подробности за живота си, което допълнително усложнява задачата на Ерин. Докато красивата брокерка показва преимуществата на града, между нея и тайнствения непознат започват да прехвърчат любовни искри. Дали тайната на Тео може да провали шанса им за любов?

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на романтичната комедия „Модерна любов“, която разказва историята на амбициозна модна дизайнерка, която ненадейно получава шанс да сбъдне мечтата си, когато започва работа по престижен моден проект. Но докато се бори за успех в света на модата, тя открива, че любовта може да бъде най-голямото вдъхновение.

Не пропускайте „Изборът на принца“ от 12.30 ч. и „Модерна любов“ от 14.15 ч. в неделя пo NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова