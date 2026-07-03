Холивудската звезда Том Круз се завръща като специален агент Итън Хънт в зрелищния екшън „Мисията невъзможна: Престъпна нация“. В петата част от поредицата строго секретната организация е разпусната, а супер шпионинът е в немилост. Но след като засича пратка с отровен газ, предназначена за чеченски терористи, Хънт започва поредната невъзможна мисия, но този път срещу мистериозна и изключително опасна организация. Агентът тръгва по следите на Синдиката – международна престъпна организация, която съмнително отсъства от всички регистри. Единствената цел на Синдиката е да установи нов световен ред посредством нарастваща вълна от терористични атаки. Итън събира екипа си Бенджи (Саймън Пег) и Лутър (Винг Реймс), и се съюзява с Илса Фауст (Ребека Фъргюсън) – бивш британски агент, която може и да се окаже член на тази престъпна организация, изправяйки се пред най-невъзможната си мисия до момента.

Режисьор на филма е Кристофър МакКуори, който стои зад сценария на „Обичайните заподозрени“ и успява да спечели зрителите с многобройните сюжетни обрати и спиращите дъха приключения. Зрителите на NOVA ще имат възможността да се насладят на едно истински добро и достойно продължение на изключително популярната поредица.

Не пропускайте развръзката в приключенския екшън “Мисията невъзможна: Престъпна мисия” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова