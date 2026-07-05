В „Социална мрежа” на 6 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Вирусът на морбили пробива защитата в обществото! Според специалисти, причината е спадът в имунизационния обхват на децата. Застрашени ли сме и от други инфекции?

Грижата за „пеперудените деца”: Животът с булозна епидермолиза е труден и за повечето започва при раждането. Как може да се облекчи състоянието?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивайла Маринова