Бургас е домакин на лятното издание на инициативата „Mисия: зелено” на „Нестле за Живей Активно!“. За първи път събитието се провежда пред летния театър в Морската градина, откъдето беше даден старта и на 5-километровото бягане към Северния плаж.

„Много са възможностите, които събраха тук, пред Летния театър на Бургас стотици, избрали да живеят активно. Зумба, йога на открито, а днес фокусът е върху plogging – световен тренд, който все по-често е възприеман като новия джогинг. Форматът комбинира бягане или ходене със събиране на отпадъци по маршрута. Така класическото бягане се превръща в едно по-ангажиращо преживяване с движение на открито, лятна градска атмосфера и видим добър резултат.

Към бургаското издание на „Нестле за Живей Активно!“ тази година се присъедини олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. „Нека децата да спортуват, да се хранят здравословно и да се усмихват повече!“

„Щом за пореден път сме тук, в Бургас и виждаме вече пораснали деца, които през годините са били с нас, значи има ефект“, сподели Нели Ангелова, маркетинг директор на „Нестле“ за Югоизточния пазар.

„Ако накараме едно дете да разпознае спорта или да се движи повече, за нас това е чудесно. А инициативата вече е толкова мащабна и устойчива, че това за нас е истински празник“, допълни Йордан Йовчев.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова