Снимка: Thinkstock
Това бе решено на заседанието на Министерския съвет в сряда
Правителството одобри проекта на Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Македония към НАТО.
Столтенберг: Много скоро ще подпишем протокола за членството на Македония в НАТО
Със същото решение Министерският съвет упълномощи временно управляващия Постоянната делегация на България към НАТО да подпише присъединителния протокол.
Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.