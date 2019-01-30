Това бе решено на заседанието на Министерския съвет в сряда

Правителството одобри проекта на Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Македония към НАТО.

Столтенберг: Много скоро ще подпишем протокола за членството на Македония в НАТО

Със същото решение Министерският съвет упълномощи временно управляващия Постоянната делегация на България към НАТО да подпише присъединителния протокол. 

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