Рекордьорът по мачове за турския национален отбор Рюстю Речбер, който беше диагностициран с коронавирус, беше изписан от болницата, съобщава CNN Turk, цитиран от БТА.

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46-годишният Речбер беше хоспитализиран в края на март и по време на престоя в болницата състоянието му беше критично, но в момента той е възстановен.

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Рюстю Речбер е рекордьор по мачове за Турция - общо 120. С тима е бронзов медалист от Мондиал 2002 и Евро 2008. На клубно ниво е играл за Бешикташ, Фенербахче, Барселона и Анталияспор.