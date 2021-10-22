Един човек е ранен, съдбата на девет души още не е ясна

16 души загинаха при пожар в цех за производство на барут на територията на завод "Еластик" в руската Рязанска област, съобщиха аварийните служби, цитирани от ТАСС. По предварителни данни в цеха са се намирали 17 души.

Един човек е ранен, съдбата на девет души още не е ясна.

Причината за пожара е взрив, предизвикан от нарушение на технологичния процес в цеха; населението в околността не е застрашено, посочи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации. Заводът се намира на около два километра от населено място.

До момента са открити телата на 12 от 16-те загинали. 

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Източник: БТА