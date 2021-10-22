16 души загинаха при пожар в цех за производство на барут на територията на завод "Еластик" в руската Рязанска област, съобщиха аварийните служби, цитирани от ТАСС. По предварителни данни в цеха са се намирали 17 души.

Един човек е ранен, съдбата на девет души още не е ясна.

Семь человек погибли и 17 пострадали при пожаре в цехе по производству пороха в Рязанской области, судьба ещё 9 остаётся неизвестной. СМИ сообщают, что причиной пожара стал взрыв pic.twitter.com/BlVgaIp3dh — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 22, 2021

Причината за пожара е взрив, предизвикан от нарушение на технологичния процес в цеха; населението в околността не е застрашено, посочи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации. Заводът се намира на около два километра от населено място.

При взрыве на заводе в Рязанской области погибли не менее семи человек https://t.co/iUb58ChbsC pic.twitter.com/esHJ2nTAZY — Александр Невский (@zidan_alex) October 22, 2021

📢 Снова ССО Вейшнории🔥💪Взрыв и пожар произошел утром на роисии в 22.10 в пороховом цехе на территории ФГУП Завод "Эластик" недалеко от поселка Лесное в Рязанской области. Открытое горение на площади 160 кв.м.

При пожаре предварительно погибли 16 человек#рыфы #ССОВейшнории pic.twitter.com/IhWJpEDrdE — Сергей Нещадим (@nevedimka123) October 22, 2021

Взрыв в пороховом цеху под Рязанью: погибли семь человек, число жертв растет



Утром 22 октября на заводе синтетических волокон произошел пожар с ужасающими последствиямиhttps://t.co/F3ev1KXdKd — КП-Рязань (@kprzn) October 22, 2021

До момента са открити телата на 12 от 16-те загинали.

В Рязанской области произошёл взрыв в пороховом цехе. Есть жертвыhttps://t.co/eZMWQNalJ5 pic.twitter.com/uP6mJolgnh — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 22, 2021