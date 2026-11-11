Шофьорът на румънския камион, който е бил в началото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия”, е задържан и разпитан. Това съобщиха от полицията и прокуратурата в Ямбол.

Над 50 свидетели са разпитани като част от разследването. Продължават разпити на свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни.

Извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебно-медицински експертизи на всички пострадали.

В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства от катастрофата. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и камионът, управляван от румънския гражданин, съобщават още от Апелативната прокуратура в Бургас.

„Първото превозно средство, което участва в катастрофата, е румънски тир. След него се движи лек автомобил, който успява да избегне удара с тира. След това се движи автобус с пътници, който не успява да реагира, удря се, след него се удря тир, превозващ зърно, и впоследствие са всички други автомобили. Румънският водач по първоначални данни казва, че е намалил заради мъглата, но днес предстои той да бъде разпитан подробно, защото там е необходим и преводач”, каза в предаването „Здравей, България” oкръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Има и свидетелски показания, че някои от автомобилите се движили с висока скорост, несъобразена с пътната обстановка

„По първоначални данни изведнъж шофьорите попадат в пелерина с видимост не повече от 10 метра. Този камион най-вероятно се движел много бавно или навлизал от страничната лента. Шофьорът е разпитан, задържан е при нас”, каза директорът на ОДМВР-Ямбол старши комисар Добрин Димитров.

Снимка: Мартин Керефейски

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. Изискана от АПИ е цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, съобщават още от Апелативната прокуратура в Бургас.

Ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която да покаже състоянието на пътния участък. Изискани са и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на пътнотранспортните произшествия.

Предстои да бъдат назначени автотехническа и съдебномедицинска експертиза. След това ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти.

И тази сутрин има мъгла в района на инцидента. През нощта магистралата е отворена и в двете посоки, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Той апелира шофьорите да бъдат внимателни. „С АПИ сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени”, увери Чалъков.

„Вчера получихме информация в 07:10 часа. Изпратихме всички налични екипи. Оказа се, че мащабите на катастрофа са много сериозни”, обясни старши комисар Добрин Димитров. Създадена е организация. Предприемат се мерки да няма повече ударени коли. Екипите започват да обикалят автомобилите, за да видят къде има хора, нуждаещи се от спешна помощ. Реже се част от мантинелата, за да може линейките да достигнат до пострадалите.

15 екипа на пожарната с 61 служители работиха на място, каза директорът на РПБЗН-Ямбол комисар Иван Динев. Повикано било подкрепление от Бургас, Сливен, Стара Загора и Пловдив.

Областният управител отрече информацията, че е имало обаждане на телефон 112 минути преди самата катастрофа, че има ограничена видимост заради мъгла на автомагистралата. „Системата BG-Alert се задейства при настъпване на определени събития. Има си протокол. BG-Alert беше задействана своевременно - още в 8:10 системата проработи. Да, след катастрофата е, но ние трябва да имаме събитието, което е настъпило, и информация, за да можем да задействаме протокола за BG-Alert”, каза Георги Чалъков.