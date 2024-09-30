Нов случай на изоставено новородено бебе. Дете е открито до кофи за боклук в Айтос. Около 15.43 ч. в РУ-Айтос е получено съобщение, че пред входната врата на частна къща, разположена на ул. „Гоце Делчев” 42, е оставено повито новородено момченце във видимо добро здравословно състояние.

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Детето все още било пъпна връв. Новороденото е откарано с линейка към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Репортер: Елена Танева, NOVA