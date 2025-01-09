От музея в Лос Анджелис, където е изложено и българското Тракийско съкровище, уверяват, че то е в безопасност от огнената стихия, която бушува в района. Това става ясно от пост на генералния ни консул в Лос Анджелис Бойко Христов. Той е получил писмо от директора на музея, както и снимков материал.

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„Новини от последните минути, които получих от директора на музея „Гети Вила” г-н Тимъти Потс. Прилагам неговото писмо и снимков материал, свидетелстващи за доброто състояние на вилата отвътре и на българското Тракийско съкровище”, пише Христов.

Редактор: Ина Григорова