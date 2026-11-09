Унгарските власти са задържали Арон Орбан, брат на бившия министър-председател Виктор Орбан, по подозрение за участие в трафик на хора. Информацията беше разпространена от местни медии и цитирана от настоящия премиер Петер Мадяр в публикация във Facebook.

Полицията потвърди, че при специализирана операция в Будапеща и още два града в област Пеща са задържани няколко души във връзка с разследване за трафик на хора. От институцията обаче не уточниха официално самоличността на арестуваните.

В рамките на акцията са извършени претърсвания на адреси, свързани с разследваните лица. В операцията участват Националното бюро за разследване и специализираната агенция за възстановяване и защита на активи, създадена като част от мерките срещу корупцията в страната.

Виктор Орбан реагира остро на съобщенията за задържането на брат си, определяйки случващото се като политически мотивирана акция.

„Аз съм мишената, брат ми е просто инструмент“, написа бившият премиер в социалните мрежи. Според него управляващите използват разследването, за да оказват натиск върху политическите си противници.

Името на Арон Орбан вече е било свързвано с предполагаеми нарушения при издаването на разрешителни за работа на чужденци. Според журналистически разследвания компания, свързана с него, е участвала в схема за осигуряване на преференциален достъп до унгарски работни визи срещу заплащане. През септември антикорупционните власти започнаха няколко разследвания, сред които и производство за предполагаема търговия с влияние, в което според местни медии може да е замесен братът на бившия премиер.

Редактор: Цветина Петкова